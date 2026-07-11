Canoa nella gara di Auronzo Quattro medaglie per il ’Beppe Mazza’

Notizia in breve

Dal 3 al 5 luglio si è disputata sul Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore la 45ª edizione della Gara Internazionale di Canoa Velocità e Paracanoa. La competizione si è svolta in uno scenario naturale di grande bellezza e ha visto la partecipazione di atleti da diversi Paesi. La squadra italiana ha conquistato quattro medaglie, confermando la propria presenza in questa gara di rilievo internazionale.