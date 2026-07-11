Canoa nella gara di Auronzo Quattro medaglie per il ’Beppe Mazza’
Dal 3 al 5 luglio si è disputata sul Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore la 45ª edizione della Gara Internazionale di Canoa Velocità e Paracanoa. La competizione si è svolta in uno scenario naturale di grande bellezza e ha visto la partecipazione di atleti da diversi Paesi. La squadra italiana ha conquistato quattro medaglie, confermando la propria presenza in questa gara di rilievo internazionale.
Si è svolta dal 3 al 5 luglio, nello splendido scenario del Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore, la 45ª edizione della Gara Internazionale di Canoa Velocità e Paracanoa, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale della disciplina. La manifestazione ha richiamato circa 500 atleti provenienti da 16 nazioni, con la presenza di numerose rappresentative nazionali, tra cui Sudafrica, Australia e diverse selezioni europee, che si sono confrontate sulle distanze dei 200, 500, 1.000 e 5.000 metri. Tra i protagonisti della manifestazione anche il Centro Canoa Beppe Mazza, rappresentato da Marco Margotti, in gara nel K2 insieme a Daniele Granzotto del Canoa San Giorgio, equipaggio già protagonista ai Campionati Mondiali Master 2025 disputati in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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