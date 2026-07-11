Can Yaman incanta Vico Equense | un premio che celebra il talento e il valore umano

Notizia in breve

A Vico Equense si è svolta una cerimonia durante la quale un attore è stato premiato per il suo talento e il suo impegno umano. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti del settore cinematografico, con momenti di riconoscimento pubblico e interventi sul palco. La premiazione si è svolta in un contesto all'aperto, sotto le luci della Costiera Sorrentina, e ha avuto come protagonista un attore noto per il suo lavoro nel cinema e in televisione.