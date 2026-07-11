Parigi Bini ha perso contro Bounouar nel campionato Gold WBA dei pesi mini mosca. La sfida si è svolta con la consegna di un titolo internazionale, la cintura WBA Gold. La diretta dell’evento è disponibile su Italia Boxe Tv, dove si può rivedere l’incontro. La competizione ha attirato l’attenzione per il prestigio del titolo in palio e il confronto tra i due pugili.

Niente da fare per la nostra Parigi Bini, che ha dovuto cedere il passo a Bounouar: quello che è successo e il replay della diretta su Italia Boxe Tv L’evento è stato impreziosito dalla messa in palio di un ambitissimo titolo internazionale: la cintura WBA Gold dei pesi mini mosca. Sul ring è salita la beniamina di casa, l’azzurra Vittoria Parigi Bini, chiamata ad affrontare la tenace sfidante spagnola Chaima Bounouar in un match che prometteva scintille fin dal principio. La sfida tra le due è stata trasmessa in diretta su Italia Boxe Tv – piattaforma Sportface TV, disponibile anche su Prime Video e Samsung Tv Plus. Il match si è rivelato una battaglia di grande intensità, ma alla fine l’ha spuntata l’atleta iberica. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Campionato Gold WBA, Bounouar batte Parigi Bini: rivivi l’evento su Italia Boxe Tv

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