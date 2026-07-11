Campionati d’Italia di danza standard | trionfo per Calandro e Micco
Gisella Calandro e Nicola Micco hanno vinto i Campionati Italiani di danza standard nella categoria 65-69 Classe A. La competizione si è svolta durante la Coppa Italia FIDESM 2026, con una performance che ha superato gli altri concorrenti. La vittoria rappresenta il risultato di anni di impegno e dedizione nel settore. La gara si è conclusa con i due ballerini che si sono imposti sugli avversari in un livello di alta competitività.
Tempo di lettura: 2 minuti Un risultato straordinario che premia anni di sacrifici, passione e dedizione. Gisella Calandro e Nicola Micco hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani ai Campionati Italiani – Coppa Italia FIDESM 2026, imponendosi nella categoria 65-69 Classe A al termine di una competizione di danza di altissimo livello. La manifestazione, ospitata come da tradizione a Rimini, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi della danza sportiva nazionale e richiama ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi il titolo più ambito della propria categoria. Per la coppia sannita il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Campionati Mondiali di danza sportiva: Martina Bertini medaglia d’oroMartina Bertini ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di danza sportiva moderna, nella categoria Lyrical Jazz.
Tiro a palla: trionfo calabrese ai Campionati Italiani di SpezzanoA Spezzano, un atleta calabrese ha vinto tre medaglie diverse in tre giorni durante i Campionati Italiani di tiro a palla.
Temi più discussi: Serie D, le date d’inizio di campionato e Coppa Italia - LND; LA MANNA FA DOPPIETTA: DOPO IL TITOLO PRO CONQUISTA ANCHE IL CAMPIONATO ITALIANO NAZIONALI; Tutto pronto a Città della Pieve per la Coppa Italia delle Regioni; Federazione Italiana di Bocce - Campionati italiani a coppie di Pétanque, al via oggi la fase finale.
Ci siamo quasi: Campionati Europei di Atletica a Rieti Centro d'Italia facebook
Roma è pronta a infiammarsi con lo spettacolo dell'Inline Freestyle! Dal 9 al 20 luglio 2026, Piazza dei Cinquecento si trasforma nell'arena dei Campionati Italiani, con oltre 600 atleti da tutta Italia. Tutte le gare in diretta streaming su skateitaliatv.it. x.com
Danza sportiva: numeri da record per i campionati italiani di categoria 2026 a Rimini(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sono oltre undicimila gli atleti iscritti all'edizione 2026 dei Campionati italiani di categoria di danza sportiva, organizzati dalla Fidesm alla Fiera di Rimini, con 18.300 pa ... corrieredellosport.it
Chi compone la tua squadra della settimana del Campionato Nazionale? reddit
Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica 2026, la Ginnastica Gebbione brilla a Rimini: 3 titoli Italiani e 10 medaglie | NOMILa bellissima città di Rimini ha ospitato dal 20 al 28 giugno scorsi, presso gli attrezzatissimi padiglioni del quartiere fieristico, i Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica 2026 che hanno visto l ... strettoweb.com