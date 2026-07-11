Campionati d’Italia di danza standard | trionfo per Calandro e Micco

Notizia in breve

Gisella Calandro e Nicola Micco hanno vinto i Campionati Italiani di danza standard nella categoria 65-69 Classe A. La competizione si è svolta durante la Coppa Italia FIDESM 2026, con una performance che ha superato gli altri concorrenti. La vittoria rappresenta il risultato di anni di impegno e dedizione nel settore. La gara si è conclusa con i due ballerini che si sono imposti sugli avversari in un livello di alta competitività.