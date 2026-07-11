Calendario Mondiali calcio 2026 in tv | orari partite di oggi 11 luglio canali streaming

Oggi, sabato 11 luglio, si giocano le ultime due partite dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. La fase a eliminazione diretta prosegue con due incontri che si svolgono in diversi orari e canali televisivi. Le partite sono trasmesse anche in streaming su piattaforme dedicate. La competizione, iniziata con la fase a gironi, entra nel vivo con queste sfide decisive.

I Mondiali 2026 di calcio proseguiranno oggi, sabato 11 luglio: continuerà la seconda fase ad eliminazione diretta, con gli ultimi due match dei quarti di finale. Siamo nella parte bassa del tabellone, mentre in quella alta è già definita la semifinale tra Francia e Spagna. Alle ore 23.00 italiane andrà in scena il match di cartello, la sfida tra due europee, Norvegia ed Inghilterra, mentre nella notte tra sabato e domenica 12 luglio, alle ore 3.00 italiane, si disputerà la sfida tra Argentina e Svizzera. Le due vincenti di questi match si scontreranno in semifinale. La diretta tv in chiaro di Norvegia-Inghilterra ed Argentina-Svizzera, match dei quarti di finale dei Mondiali 2026 di calcio, sarà affidata a Rai 1 HD, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà a cura di DAZN, con la diretta streaming gratuita fruibile su Rai Play. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Calendario Mondiali 2026 Date e Orari delle Partite

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