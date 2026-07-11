caldo estremo le coop braccianti cambiano orari

Le cooperative agricole associate a Legacoop Romagna hanno modificato gli orari di lavoro a causa delle alte temperature. Le nuove disposizioni prevedono pause frequenti, soste all’ombra e l’obbligo di idratarsi regolarmente. Le lavorazioni estive nei campi, in particolare la raccolta della frutta, sono state rese più sicure adottando queste misure per fronteggiare il caldo estremo.

Orari di lavoro ripensati, soste, idratazione e ombra: così le sette cooperative agricole braccianti associate a Legacoop Romagna fanno fronte agli effetti dell’ondata di calore che rendono più dure le condizioni della raccolta della frutta e le lavorazioni estive nei campi. L’obiettivo è tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, complessivamente circa 600 persone impiegate su 12.000 ettari. "Gli effetti delle ondate di calore sugli operatori – spiega una nota di Legacoop – sono purtroppo noti: rischi di forte affaticamento, intensa sudorazione, cali di pressione, crampi muscolari, disidratazione e difficoltà respiratorie, queste ultime particolarmente accentuate nei frutteti, dove le reti di protezione e la vegetazione limitano la circolazione dell’aria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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