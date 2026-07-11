Caldo estremo in Europa | a Parigi chiusura anticipata di Torre Eiffel e Louvre Aule roventi in Gran Bretagna

Da firenzepost.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, la Torre Eiffel e il Louvre chiuderanno prima del previsto durante il secondo fine settimana di luglio 2026, a causa di temperature elevate. La Francia registra massimi di circa 40 gradi nelle zone occidentali e centrali, mentre a Parigi si raggiungono i 37. In Gran Bretagna, le aule scolastiche sono risultate molto calde. La chiusura anticipata delle attrazioni e le temperature elevate interessano diverse parti dell’Europa.

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PARIGI – La Torre Eiffel e il Louvre chiuderanno in anticipo in questo secondo fine settimana di luglio 2026 a causa dell’ondata di caldo che sta affrontando la Francia, con temperature che raggiungono 40 gradi nelle zone occidentali e centrali e circa 37 a Parigi. La Torre Eiffel ha annunciato che chiuderà già alle 16 anziché alle 00:45. Anche Il Museo del Louvre e il Museo d’Orsay hanno adottato misure simili: il primo chiuderà alle 16 fino a lunedì compreso e il secondo alle 17 fino a mercoledì. 37 DIPARTIMENTI IN ALLERTA ROSSA – A partire da domani, domenica 12 luglio, a mezzogiorno, altri tredici dipartimenti francesi passeranno all’allerta rossa per ondata di calore, aggiungendosi ai 24attualmente soggetti al livello di allerta massimo, per un totale di 37 dipartimenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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