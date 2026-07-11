Le riserve idriche nel bacino padano dureranno solo dieci giorni, secondo le stime. La situazione ha portato all’allarme rosso in riva al Po e nelle campagne, dove il caldo estremo sta prosciugando le fonti d’acqua. Attualmente, l’acqua disponibile per l’irrigazione è sufficiente per circa dieci giorni, rendendo critica la gestione delle risorse idriche per le colture agricole della regione.

Pavia, 11 luglio 2026 – È scattato il conto alla rovescia nel bacino padano: con le attuali riserve idriche disponibili, l'agricoltura del Nord Italia ha davanti a sé un'autonomia di appena dieci giorni per salvare i raccolti attraverso l'irrigazione. È lo scenario a tinte fosche emerso dall'Osservatorio permanente riunito in via straordinaria nel Delta del Po, che ha confermato lo stato di severità idrica "media in assenza di precipitazioni " e ha già fissato una nuova convocazione d'urgenza per il prossimo 21 luglio, data entro la quale le scorte per i campi rischiano di azzerarsi. Pavia -siccità- fiume Po - Ponte della Becca - foto torres A un passo dal baratro . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caldo estremo, allarme rosso in riva al Po e nelle campagne: c’è acqua per l’irrigazione solo per altri dieci giorni

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