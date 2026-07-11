Calcio Eccellenza Il Muggiò prova a stare sicuro In porta arriva l’esperto Todesco
Il Muggiò ha scelto di puntare su un portiere con esperienza per la prossima stagione di calcio di Eccellenza. Al posto di un giovane Under, tra i pali arriva un giocatore noto per la sua affidabilità e competenza nel ruolo. La decisione mira a rafforzare la linea difensiva e garantire stabilità alla squadra. La scelta evidenzia l’intenzione del club di affidarsi a un profilo esperto per migliorare le prestazioni complessive.
Va sul sicuro il Muggiò nella scelta del portiere titolare. Tra i pali non ci va un Under ma un profilo esperto e assolutamente affidabile per la categoria. Si tratta del 28enne Filippo Todesco che negli ultimi due campionati ha difeso la porta del Saronno contribuendo quest’anno alla qualificazione ai playoff terminati solo a Solbiate nella finale del girone. Per lui tanta Eccellenza e Promozione anche con le casacche della Tritium, FC Milanese, Club Milanese, Accademia Pavese, Accademia Gaggiano, La Spezia, Locate e Assago. Anche il Muggiò pesca dalla vicina Cinisello, a percorrere una manciata di chilometri è il difensore classe 2006 Davide Brezza, profilo che Jacopo Colombo e Maurizio Mautone conoscono molto bene essendo cresciuto nel settore giovanile della Pro Sesto con una parentesi in Eccellenza piemontese a Oleggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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