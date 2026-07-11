Il Muggiò ha scelto di puntare su un portiere con esperienza per la prossima stagione di calcio di Eccellenza. Al posto di un giovane Under, tra i pali arriva un giocatore noto per la sua affidabilità e competenza nel ruolo. La decisione mira a rafforzare la linea difensiva e garantire stabilità alla squadra. La scelta evidenzia l’intenzione del club di affidarsi a un profilo esperto per migliorare le prestazioni complessive.

Va sul sicuro il Muggiò nella scelta del portiere titolare. Tra i pali non ci va un Under ma un profilo esperto e assolutamente affidabile per la categoria. Si tratta del 28enne Filippo Todesco che negli ultimi due campionati ha difeso la porta del Saronno contribuendo quest’anno alla qualificazione ai playoff terminati solo a Solbiate nella finale del girone. Per lui tanta Eccellenza e Promozione anche con le casacche della Tritium, FC Milanese, Club Milanese, Accademia Pavese, Accademia Gaggiano, La Spezia, Locate e Assago. Anche il Muggiò pesca dalla vicina Cinisello, a percorrere una manciata di chilometri è il difensore classe 2006 Davide Brezza, profilo che Jacopo Colombo e Maurizio Mautone conoscono molto bene essendo cresciuto nel settore giovanile della Pro Sesto con una parentesi in Eccellenza piemontese a Oleggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Eccellenza. Il Muggiò prova a stare sicuro. In porta arriva l’esperto Todesco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ECCELLENZA: l’esperto attaccante arriva dall’aquila mentre il difensore ha giocato nelle ultime due stagioni in emilia. Doppio colpo Sangiovannese: ufficiali gli ingaggi di Mencagli e ContipelliLa Sangiovannese ha annunciato due nuovi acquisti: l’attaccante Federico Mencagli, arrivato dall’Aquila, e il difensore Matteo Contipelli, che nelle...

Leggi anche: Calcio Eccellenza Toscana. Colpo dell’Asta Taverne! Arriva il difensore Bernardo Simi

Argomenti più discussi: Calciomercato, Eccellenza: Ardor Lazzate si assicura Vavassori, Muggiò conferma Paltrinieri; Calcio, dilettanti: le date della nuova stagione, Eccellenza a 48 squadre; Calcio Eccellenza. Il Muggiò prova a stare sicuro. In porta arriva l’esperto Todesco; Scheda Caravaggio - Eccellenza Girone B Lombardia.