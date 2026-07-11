Brindisi tele-visita fantasma a 300 euro sul sito dell' Asl | si possono prenotare ma manca poi la piattaforma per eseguirle
Su un sito dell’Asl di Brindisi si possono prenotare tele-visite oncologiche a 300 euro, ma non esiste una piattaforma per eseguirle. La prestazione, prevista dal reparto oncologico dell’ospedale, non risulta attiva o accessibile ai pazienti.
Nella Asl di Brindisi spuntano le televisite oncologiche fantasma. Pur prevista tra le prestazioni del primario oncologo dell’ospedale «Perrino», Saverio Cinieri, come si evince dal documento ufficiale che riporta l’elenco dei medici abilitati all’Alpi (l’attività libero professionale esercitata nella struttura ospedaliera), la televisita, secondo la Asl, non si può fare. In sostanza l’azienda offre agli utenti un servizio che essa stessa ammette di non poter erogare perché sprovvista della necessaria piattaforma informatica. Una contraddizione in termini. Almeno così sembrerebbe, posto che, a parte il dottor Cinieri, nessun altro specialista della Asl brindisina risulta autorizzato a svolgere il teleconsulto, proprio a causa della mancanza dello strumento informatico dedicato. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
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