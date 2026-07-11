Brindisi tele-visita fantasma a 300 euro sul sito dell' Asl | si possono prenotare ma manca poi la piattaforma per eseguirle

Notizia in breve

Sul sito dell’Asl di Brindisi si possono prenotare tele-visite oncologiche a 300 euro, ma successivamente manca la piattaforma per eseguirle. Non sono disponibili le modalità per completare le visite prenotate, nonostante siano indicate tra le prestazioni del reparto oncologico. La discrepanza tra prenotazioni e possibilità di esecuzione crea confusione tra i pazienti, che si trovano di fronte a servizi non concretamente accessibili. La situazione riguarda le prestazioni indicate come previste dal reparto.