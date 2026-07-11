brindisi stroncato da un malore in spiaggia muore un uomo di 71 anni

Notizia in breve

Un uomo di 71 anni è deceduto oggi a Brindisi, dopo aver accusato un malore mentre si trovava sugli scogli vicino a Punta del Serrone. La vittima è stata trovata senza vita in spiaggia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla. La salma è stata rimossa, e sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.