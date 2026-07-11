Belen Rodriguez ha annunciato di aver trovato un nuovo compagno, Gaetano Fidanzati, e ha commentato che la vita fa magie. La showgirl ha deciso di condividere pubblicamente questa novità, lasciando alle spalle un periodo difficile. La notizia arriva dopo un momento di difficoltà personale, e ora si mostra sorridente e fiduciosa nel futuro. La sua relazione con Fidanzati sembra rappresentare un nuovo inizio per lei.

Belen Rodriguez sembra essersi lasciata alle spalle uno dei momenti più difficili della sua vita e ora guarda al futuro con il sorriso anche grazie al nuovo compagno: Gaetano Fidanzati. Belen Rodriguez felice con Gaetano Fidanzati. Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti, Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto con Gaetano Fidanzati. Il personal trainer e la showgirl argentina sono innamorati e più felici che mai. Dopo essersi concessa un po’ di relax con Luna Marì e Santiago in montagna, Belen è volata a Corfù proprio in compagnia di Gaetano. Su Instagram la showgirl ha raccontato il viaggio, fra giornate in spiaggia, tramonti mozzafiato e acque cristalline. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Belen Rodriguez rompe il silenzio sul nuovo fidanzato: “La vita fa magie”

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Belen Rodriguez rompe il silenzio un nuovo inizio dopo la crisi

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Temi più discussi: Belen Rodriguez rompe il silenzio: Sto cercando di amarmi; Belén Rodriguez: È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto; Belen Rodriguez (finalmente) si sbottona, con Gaetano Fidanzati va a gonfie vele, ma c’è un problema: Se mi arrabbio…; Belen Rodriguez racconta del suo percorso di guarigione: A volte ci riesco, altre meno.

Belen Rodriguez rompe il silenzio: Sto cercando di amarmi. Grazie alla mia famiglia ho smesso di stare male https://t.co/nNQKEV2VT7 x.com

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