Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

È andata in onda oggi l’ultima puntata di Beautiful. La puntata è disponibile in replica streaming su diverse piattaforme. La soap opera americana, trasmessa da oltre 25 anni, continua a essere seguita da un vasto pubblico nel primo pomeriggio su Canale 5. Non sono stati annunciati cambiamenti nella programmazione o nuove date di trasmissione. La replica può essere visualizzata su piattaforme digitali autorizzate.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 11 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Beautiful anticipazioni MERCOLEDÌ 17 GIUGNO Puntata intera

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