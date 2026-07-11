Beach soccer Serie A La Vbs riparte bene e batte 7-2 Naxos

Da sport.quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel campionato di beach soccer Serie A, la Vbs ha vinto la prima partita della stagione con un punteggio di 7-2 contro Naxos. La squadra under 20 ha concluso al quinto posto nella Coppa Italia di categoria.

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Il Viareggio Beach Soccer riparte col piede giusto in campionato battendo 7-2 Naxos. Mentre l’Under 20 bianconera chiude al quinto posto in Coppa Italia di categoria. La vittoria che serviva a ogni costo è arrivata per la prima squadra bianconera che comincia bene la seconda tappa della poule Scudetto di Serie A a Praia a Mare regolando 7-2 il Naxos con tripletta di Matteo Santini, doppietta di Túlio Silva, singoli di Josep Junior Gentilin e Marco Giordani. I bianconeri salgono a 6 punti e possono guardare con più fiducia ai match di oggi alle 17.15 col We Beach Catania e di domani alle 18.30 contro la Sambenedettese. Senza il faro Bruno... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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