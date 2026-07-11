Dal 12 al 18 luglio, i preparativi per il fidanzamento di Eylül e Adar sono stati sospesi a causa di un litigio tra i due. La discussione ha causato un'interruzione improvvisa dei piani, impedendo di proseguire con l'organizzazione dell'evento. La situazione ha portato alla sospensione dei preparativi, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scontro.

Be my sunshine, anticipazioni dal 12 al 18 luglio. Eylül e Adar litigano e la cosa ferma i preparativi per il fidanzamento. I preparativi per il fidanzamento di Eylül e Adar vengono bruscamente interrotti dopo un acceso litigio. Haziran chiede a Poyraz di parlare con Adar, ma il confronto peggiora la situazione: il ragazzo rivendica la propria libertà e la festa viene annullata. I lavori di ristrutturazione del boutique hotel sono ormai conclusi e la struttura si prepara all’inaugurazione. La festa di fidanzamento diventa così il primo grande evento ospitato dall’hotel, mentre Hakan continua a mettere Haziran sotto pressione minacciando di rivelare un segreto che lei custodisce da tempo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Be my sunshine, anticipazioni al 18 luglio: Eylül e Adar litigano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Be My Sunshine, Eylül nasconde un segreto: cosa sta per accadere?Nelle nuove puntate di Ada Masal, la protagonista Eylül nasconde un segreto che potrebbe cambiare le sorti dell’isola.

Be My Sunshine, anticipazioni dal 18 al 22 maggio: Haziran e Poyraz sempre più viciniDa lunedì 18 a venerdì 22 maggio, gli episodi di Be My Sunshine porteranno avanti la storia tra Haziran e Poyraz, con i due personaggi che si...

Be My Sunshine Anticipazioni 11 luglio 2026: Haziran nei guai, è arrivato HakanLe Anticipazioni delle Prime Puntate di Be My Sunshine, in onda domani 11 luglio 2026 su Canale 5, ci raccontano che Hakan è giunto sull'isola, e Haziran può iniziare a ... comingsoon.it

Be My Sunshine, anticipazioni dal 12 al 18 luglio 2026: Haziran pronta a lasciare l’isolaBe My Sunshine, anticipazioni dal 12 al 18 luglio 2026: Haziran pronta a lasciare l’isola, Poyraz la ferma all’ultimo momento Le trame delle puntate di Be My Sunshine in onda da domenica 12 a sabato 1 ... spettegolando.it