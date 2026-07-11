Il BCT 2026, alla decima edizione, ha aperto con la presenza di Matteo Garrone, che ha partecipato alla serata inaugurale al Teatro Romano. La manifestazione si è conclusa in piazza Roma, dove il pubblico ha potuto incontrare il regista, noto per il suo impegno nel raccontare la realtà attraverso il cinema. Garrone ha partecipato a questa edizione come ospite, portando l’attenzione sulla sua attività di regista, sceneggiatore e produttore.

Tempo di lettura: 4 minuti Giunto alla sua decima edizione il BCT ha accolto il pubblico in piazza Roma, dopo la serata inaugurale al Teatro Romano, con il pluripremiato regista, sceneggiatore e produttore Matteo Garrone. Una affascinante chiacchierata che ha portato gli appassionati di cinema e non dietro le quinte di alcuni dei suoi film più importanti. Tutto condito da aneddoti molto interessanti soprattutto dal punto di vista tecnico che hanno permesso di entrare nel suo mondo aiutando a capire ‘ Il suo modo di sorprendere lo spettatore’, mantenendo però un occhio di riguardo per il suo ultimo film ‘Io capitano’ uscito nel 2023, vincitore di diversi premi e proiettato al termine dell’incontro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - BCT 2026, Matteo Garrone: ‘Io Capitano’ e il dovere di raccontare la realtà

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BCT 2026, il festival entra nel vivo: Matteo Garrone protagonista della seconda serata.

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