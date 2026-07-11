Baroni Verona ritorno ufficiale in gialloblù | Sono qui per essere protagonista

Marco Baroni torna ufficialmente all’Hellas Verona come allenatore. In conferenza stampa, ha dichiarato di essere lì per essere protagonista e rilanciare le ambizioni della squadra. Dopo un periodo lontano, il tecnico si presenta con l’obiettivo di guidare il club verso risultati significativi. La sua presenza segna un nuovo inizio per il Verona, con l’intento di riprendere il cammino e rafforzare l’identità del team.

Baroni torna all’Hellas Verona, il tecnico si presenta e rilancia le ambizioni gialloblù: le parole dell’allenatore in conferenza stampa. Marco Baroni è pronto a ripartire dal Verona. Il club gialloblù ha scelto di affidare la panchina all’allenatore, protagonista di un ritorno in una piazza che conosce bene e che ha deciso di riabbracciare con entusiasmo e grande motivazione. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Baroni ha spiegato le ragioni della sua scelta, sottolineando il legame con la città, il valore dell’ambiente e la voglia di costruire un percorso ambizioso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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BARONI TORNA ALL'HELLAS VERONA!UFFICIALE IL NUOVO ALLENATORE.

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