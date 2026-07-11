Mario Balotelli ha commentato il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, definendolo un dirigente di sé stesso. Ha inoltre affermato che Sergio Ramos trova difficile giocare in Serie A come attaccante straniero, considerandola una sfida. Balotelli ha disputato due periodi con il Milan, una delle squadre con la più lunga storia di attaccanti stranieri.

Il Milan ha avuto tantissimi attaccanti nella sua storia. Tra questi anche Mario Balotelli che ha vissuto due diverse avventure con la maglia rossonera. 77 presenze totali con il Diavolo con 33 gol e 9 assist. Un impatto comunque importante. promowebappL'ex prima punta dell'Italia è stata intervistata da SportMediaset e ha parlato anche di Ibrahimovic. Lo svedese è un consulente di Gerry Cardinale e di RedBird e in questo momento non fa parte della nuova dirigenza del Milan. Ecco cosa ne pensa Balotelli della nuova veste di Ibra: "Zlatan fa il dirigente di Zlatan. io so che mette il 100% in ogni cosa che fa". Il parere di Balotelli su Gonçalo Ramos e il retroscena sulla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Balotelli: "Zlatan fa il dirigente di Zlatan. Ramos? La Serie A è sfidante per un attaccante straniero"

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