Ballando con le stelle spunta un nome incredibile per sostituire Selvaggia Lucarelli | è davvero lei la nuova giudice?

Notizia in breve

Una nota protagonista televisiva ha confermato di non essere interessata a entrare nella giuria di Ballando con le Stelle come possibile sostituta di Selvaggia Lucarelli. La ricerca di un nuovo giudice prosegue, ma finora non ci sono conferme ufficiali su eventuali nomi candidati. La produzione del programma non ha ancora annunciato cambiamenti ufficiali nel cast dei giudici. La questione rimane aperta e soggetta a ulteriori indiscrezioni.