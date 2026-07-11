Ballando con le stelle spunta un nome incredibile per sostituire Selvaggia Lucarelli | è davvero lei la nuova giudice?
Una nota protagonista televisiva ha confermato di non essere interessata a entrare nella giuria di Ballando con le Stelle come possibile sostituta di Selvaggia Lucarelli. La ricerca di un nuovo giudice prosegue, ma finora non ci sono conferme ufficiali su eventuali nomi candidati. La produzione del programma non ha ancora annunciato cambiamenti ufficiali nel cast dei giudici. La questione rimane aperta e soggetta a ulteriori indiscrezioni.
La ricerca della possibile erede di Selvaggia Lucarelli nel banco della giuria di Ballando con le Stelle continua ad alimentare indiscrezioni. Una protagonista televisiva molto conosciuta chiarisce finalmente la propria posizione. Leggi anche: Guerra a Ballando, Paolo Belli punzecchia Selvaggia Lucarelli, lei gli risponde a tono: clima tesissimo! Ecco il botta e risposta La prossima edizione di Ballando con le stelle potrebbe presentarsi al pubblico con diversi cambiamenti, soprattutto nella composizione della giuria. Dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli, l’attenzione si è concentrata immediatamente sul possibile volto chiamato a raccoglierne l’eredità televisiva. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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