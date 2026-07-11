av a firenze abbattuti i diaframmi della stazione

Le due macchine da scavo, Iris e Marika, hanno rimosso gli ultimi diaframmi delle gallerie sotterranee, arrivando al camerone della nuova stazione Alta Velocità di Firenze.

Le due frese meccaniche a piena sezione (TBM) Iris e Marika hanno abbattuto gli ultimi diaframmi delle gallerie sotterranee, raggiungendo il camerone della nuova stazione Alta Velocità (AV) di Firenze. L’ingresso delle due macchine scavatrici nel cantiere del Passante AV rappresenta una delle tappe fondamentali per il potenziamento e il miglioramento della mobilità del sistema ferroviario nazionale. L’intervento infrastrutturale complessivo comporta un investimento finanziario di 2,7 miliardi di euro. Alla cerimonia per il raggiungimento di questo traguardo, svoltasi il 3 luglio 2026 presso il cantiere della stazione, hanno preso parte il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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