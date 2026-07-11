Autovelox sul litorale laziale la mappa del MIT | ecco dove si trovano

Il Ministero delle infrastrutture ha pubblicato una mappa dettagliata degli autovelox installati sul territorio nazionale, inclusa l’area del litorale laziale. La mappa, accessibile online, mostra le posizioni precise di dispositivi di controllo della velocità lungo le strade e le autostrade della regione. La pubblicazione mira a fornire trasparenza e consentire agli automobilisti di conoscere i punti di controllo. La mappa viene aggiornata periodicamente e comprende tutte le località censite.

Roma, 11 luglio 2026 – È online la mappa ufficiale degli autovelox censiti sul territorio nazionale. Attraverso il portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è possibile consultare i dispositivi comunicati dagli enti accertatori, verificandone marca, modello, matricola, decreto di approvazione o omologazione e, quando disponibile, anche la collocazione. Il censimento è stato pubblicato per la prima volta il 28 novembre 2025, in attuazione del decreto del Direttore generale per la Motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, alla scadenza del termine assegnato alle amministrazioni e agli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo sul litorale laziale, città per città: dove si sfiorano i 36 gradiDomenica di caldo intenso sul litorale laziale, con temperature che raggiungono i 36 gradi in diverse località.

Rottamazione-quinquies, la mappa dei Comuni del litorale laziale che hanno aderito o avviato l’iterDiversi Comuni del litorale laziale hanno avviato l’iter o aderito alla Rottamazione-quinquies.

Argomenti più discussi: Autovelox nel Lazio fino al 12 luglio: dove sono i controlli su SS2, A12 e A24; Autovelox nel Lazio, le postazioni mobili nella settimana dal 6 al 12 luglio.

Autovelox sul litorale laziale, la mappa del MIT: ecco dove si trovanoAbbiamo analizzato il censimento ufficiale del Ministero dei Trasporti relativo ai Comuni costieri: ecco cosa emerge. Da domani, intanto, resteranno attivi in Italia circa 3.150 apparecchi conformi, m ... ilfaroonline.it

Autovelox nel Lazio fino al 12 luglio: dove sono i controlli su SS2, A12 e A24Autovelox nel Lazio fino al 12 luglio 2026: controlli su SS2 Cassia, A12 Roma-Civitavecchia e A24. Date e strade interessate. ilquotidianodellazio.it