Il 16 luglio è prevista la pubblicazione dell’aggiornamento gratuito di Arknights: Endfield, chiamato Homecoming. L’update introduce nuove mappe, una modalità Arcane e ricompense gratuite.

Arknights: Endfield si prepara a ricevere Homecoming, il nuovo aggiornamento gratuito in arrivo il 16 luglio. Si tratta di una delle espansioni più importanti pubblicate finora da GRYPHLINE e Mountain Contour, perché porta avanti la storia principale, aggiunge due nuove mappe, introduce nuovi Operatori giocabili e amplia anche il sistema produttivo AIC. Il cuore dell’aggiornamento è Wuling, regione già centrale nella storia del gioco. Dopo anni di distruzione, contaminazione ed esilio, i giocatori torneranno al fianco di Arcane e della popolazione locale per tentare la riconquista della loro terra. La storia di Wuling arriva alla fase decisiva. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Arknights Endfield: Homecoming è l’aggiornamento che cambia Wuling con nuove mappe, Arcane e ricompense gratis

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ARKNIGHTS ENDFIELD Homecoming Update Looks INSANE (Version Preview Recap)

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