Anzio’s Summer Jazz Time 2026 | il programma dei concerti

Notizia in breve

Il 11 luglio 2026 è stato annunciato il programma di Anzio’s Summer Jazz Time, che prevede quattro serate di concerti sotto le stelle. L’evento si svolgerà nel centro della città e presenterà alcuni dei musicisti jazz più noti in Italia. Ogni serata offrirà performance dal vivo in un’atmosfera all’aperto, con artisti che si esibiranno in diverse date ancora da definire. L’organizzazione ha comunicato il calendario completo e i nomi dei partecipanti nelle prossime settimane.