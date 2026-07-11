Anzio’s Summer Jazz Time 2026 | il programma dei concerti
Il 11 luglio 2026 è stato annunciato il programma di Anzio’s Summer Jazz Time, che prevede quattro serate di concerti sotto le stelle. L’evento si svolgerà nel centro della città e presenterà alcuni dei musicisti jazz più noti in Italia. Ogni serata offrirà performance dal vivo in un’atmosfera all’aperto, con artisti che si esibiranno in diverse date ancora da definire. L’organizzazione ha comunicato il calendario completo e i nomi dei partecipanti nelle prossime settimane.
Anzio, 11 luglio 2026 – Quattro serate sotto le stelle, alcuni dei nomi più apprezzati del panorama jazzistico italiano e una cornice d’eccezione nel cuore della città. Dal 23 al 26 luglio torna “Anzio’s Summer Jazz Time 2026”, la rassegna organizzata dall’ Associazione culturale Hangar con la direzione artistica di Marco Ferracuti. I concerti si terranno a Villa Corsini Sarsina, in via Ambrosini 27, con inizio alle ore 21. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio tra tromba, pianoforte e sonorità contemporanee, alternando esibizioni soliste e formazioni di alto livello. Anzio’s Summer Jazz Time 2026, il programma dei concerti. Ad aprire la manifestazione, giovedì 23 luglio, sarà Flavio Boltro, protagonista insieme alla formazione 52nd Jazz. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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Si parla di: Anzio, dove la musica jazz viene coniugata assieme a sentimenti di pace e solidarietà.
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