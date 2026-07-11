Un nuovo metodo di allenamento, il TRX, viene promosso come strumento per migliorare la postura e la forza funzionale. Si sostiene che, grazie a esercizi specifici, si possano ottenere benefici come una maggiore efficienza nei movimenti quotidiani e una riduzione del rischio di infortuni. L’obiettivo dichiarato è spostare l’attenzione dal semplice sforzo muscolare a un modo di allenarsi più consapevole, che favorisca movimenti più corretti e duraturi nel tempo.

Nell’era del fitness consapevole, l’obiettivo non è più soltanto spingere al massimo, ma muoversi meglio, più a lungo e con minore rischio di infortuni. È in questo scenario che il TRX, il sistema di allenamento in sospensione con cinghie e peso corporeo, si conferma una delle soluzioni più efficaci e versatili. Ecco perché nelle palestre, fra sportivi professionisti e amatoriali, il TRX è diventato uno dei corsi più richiesti proprio per la sua capacità di unire intensità e intelligenza motoria, coinvolgendo l’intero corpo come un’unica catena cinetica. "Grazie al lavoro in sospensione, il corpo non viene allenato per singoli distretti muscolari, ma come un sistema integrato", spiega Luca Baggi, Personal Trainer di Aspria Harbour Club Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allenarsi con il TRX: dalla vera forza funzionale alla migliore postura, tutti i benefici

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