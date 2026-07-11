Un nuovo supermercato Despar aprirà entro fine anno nel centro città, all’interno del centro commerciale Mega. Il punto vendita sostituirà i negozi Unieuro e Kik, che si trovavano nello stesso spazio. La catena ha annunciato l’apertura prima di quella prevista davanti a Porta Schiavonia, dove si insedierà successivamente. L’apertura di Despar in questa location rappresenta il debutto del marchio nel centro urbano.

Il marchio Despar sbarca in città e, se già si era detto che avrebbe preso il posto dei due palazzi davanti a Porta Schiavonia, arriva la notizia che, prima ancora, aprirà un punto vendita in pieno centro, in corso della Repubblica, dentro al Mega, prendendo il posto che fino a poco tempo fa era occupato da Unieuro e Kik. Già da alcune settimane i lavori all’interno della struttura che si trova al civico 144 del corso avevano fatto intendere che era nell’aria qualcosa di nuovo, adesso la conferma giunge da Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’ Emilia-Romagna, che spiega: "Taglieremo il nastro in Corso della Repubblica e per questa apertura più imminente (fine 2026) si è aperta una campagna di recruitment". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Mega arriva Despar: "Apriamo entro fine anno"

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