I dati del Rapporto sulla popolazione mostrano che i giovani non hanno più figli perché mancano di casa e reddito adeguati. Attualmente, le persone povere e ricche hanno più figli rispetto alla classe media, che si trova in difficoltà. Il rapporto, presentato in vista della Giornata mondiale della popolazione, evidenzia che i giovani non sono disinteressati alla famiglia, ma le condizioni economiche rendono difficile formarla.

“I giovani non fanno più figli e non sono interessati alla famiglia? In verità i dati del Rapporto presentato in occasione della prossima Giornata mondiale della popolazione, il cui tema quest’anno è “ Realizzare le speranze e le aspirazione dei giovani – oggi e per il futuro ”, dicono una cosa diversa. Al netto delle differenze legate alla mentalità e alle norme sociali dei vari paesi, quello che emerge con forza è che non esiste in alcun modo un rifiuto di stare in coppia e avere figli”. La demografa Letizia Mencarini, docente presso l’Università Bocconi di Milano, commenta il nuovo Rapporto dell’ UNFPA ( United Nations Population Fund,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ai giovani mancano casa e reddito per creare una famiglia. Oggi poveri e ricchi fanno più figli della classe media, che è schiacciata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIReborn as a bullied maid, I tamed the entire rich family!

Notizie e thread social correlati

Nuovo bilancio: più soldi ai giovani, meno reddito per Boomer e ricchiIl nuovo bilancio introduce modifiche fiscali che aumentano le entrate per i giovani attraverso sgravi specifici, mentre riduce il reddito di coloro...

“Sempre più lavoratori poveri!”. Italia in ginocchio, i numeri che fanno paura: una vergognaIn Italia, il numero di lavoratori poveri è in aumento, secondo i dati più recenti.

Argomenti più discussi: Mancano casa e reddito stabile per fare figli; Dall’Igna: Bagnaia? Era ora di separarsi. Ducati ha la stessa mentalità, ma mancano giovani italiani; Dall’Igna: Bagnaia? Era ora di separarsi. Ducati ha la stessa mentalità, ma mancano giovani italiani.