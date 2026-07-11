Ai giovani mancano casa e reddito per creare una famiglia Oggi poveri e ricchi fanno più figli della classe media che è schiacciata

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati del Rapporto sulla popolazione mostrano che i giovani non hanno più figli perché mancano di casa e reddito adeguati. Attualmente, le persone povere e ricche hanno più figli rispetto alla classe media, che si trova in difficoltà. Il rapporto, presentato in vista della Giornata mondiale della popolazione, evidenzia che i giovani non sono disinteressati alla famiglia, ma le condizioni economiche rendono difficile formarla.

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“I giovani non fanno più figli e non sono interessati alla famiglia? In verità i dati del Rapporto presentato in occasione della prossima Giornata mondiale della popolazione, il cui tema quest’anno è “ Realizzare le speranze e le aspirazione dei giovani – oggi e per il futuro ”, dicono una cosa diversa. Al netto delle differenze legate alla mentalità e alle norme sociali dei vari paesi, quello che emerge con forza è che non esiste in alcun modo un rifiuto di stare in coppia e avere figli”. La demografa Letizia Mencarini, docente presso l’Università Bocconi di Milano, commenta il nuovo Rapporto dell’ UNFPA ( United Nations Population Fund,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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