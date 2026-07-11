Adriatica groviera incidente in moto Perde il controllo per le buche e finisce contro il guardrail | gravissima

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 50 anni in moto Ducati ha perso il controllo a causa delle buche lungo la strada, finendo contro il guardrail. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita per San Nicolò ad Argenta, dove il manto stradale è particolarmente danneggiato. La strada, ricoperta di buche, si estende per circa 50 metri in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la donna è stata trasportata in condizioni gravissime.

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Ferrara, 11 luglio 2026 –   L’Adriatica ridotta a una gruviera, le buche disseminata nel raggio di 50 metri all’altezza dell’uscita per San Nicolò ad Argenta, poi sopraggiunge una moto Ducati con in sella una donna di 50 anni di Portomaggiore. La centaura, secondo i testimoni, finisce in una prima voragine e la due ruote iniziano a sobbalzare, poi, in sequenza, altri piccoli crateri la aspettano. La moto, dopo l’ennesima buca, perde il controllo e finisce contro guardrail. Il casco vola a cinque metri di distanza, la visiera staccata resta sull’asfalto rovente di questi giorni. Brandelli di vestiti ovunque. La chiamata ai soccorsi parte di conseguenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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