Adriatica groviera incidente in moto Perde il controllo per le buche e finisce contro il guardrail | gravissima

Notizia in breve

Una donna di 50 anni in moto Ducati ha perso il controllo a causa delle buche lungo la strada, finendo contro il guardrail. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita per San Nicolò ad Argenta, dove il manto stradale è particolarmente danneggiato. La strada, ricoperta di buche, si estende per circa 50 metri in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la donna è stata trasportata in condizioni gravissime.