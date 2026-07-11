Il Napoli sta considerando Wladimiro Falcone come possibile sostituto di Vanja Milinkovic-Savic, qualora quest’ultimo accettasse l’offerta dell’Hull City. Falcone, portiere del Lecce, è stato inserito tra le alternative in caso di cessione del serbo. La trattativa con l’Hull City sarebbe la condizione necessaria per attivare questa opzione. Al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali o dettagli sulle tempistiche.

Wladimiro Falcone rappresenta il piano B del Napoli per la porta: l’estremo difensore del Lecce entra nel radar azzurro solo se Vanja Milinkovic-Savic accetterà l’offerta dell’Hull City. Milinkovic-Savic verso l’Inghilterra: lo scenario che apre Falcone. La trattativa che coinvolge il portiere serbo rappresenta il cardine di tutta l’operazione. L’ Hull City, club inglese, ha già manifestato interesse concreto e punta a presentare un’offerta ufficiale per convincere il Napoli a cedere Milinkovic-Savic. Solo nel caso in cui questa cessione si concretizzi, gli azzurri accelereranno i contatti con il Lecce per assicurarsi Falcone. La società partenopea non vuole muoversi su questo fronte senza prima risolvere la questione del portiere serbo, evitando così operazioni sovrapposte che complicherebbero il mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Milinkovic-Savic, sostituto dalla Serie A? Spunta l’intreccio di mercato

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Napoli, Meret verso laddio: scelto il sostituto

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