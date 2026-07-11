Addio cautela sul debito la Germania rompe i freni | 800 miliardi di prestiti entro il 2030 in nome del riarmo

La Germania prevede di prestare 800 miliardi di euro entro il 2030 per finanziare il rilancio economico e il riarmo, in linea con l’obiettivo di diventare la principale potenza militare europea. La decisione di aumentare i prestiti si traduce in un allentamento delle restrizioni sul debito pubblico, con il governo che punta a sostenere le spese militari e di sviluppo senza limiti di budget. Nessuna indicazione su eventuali fonti di finanziamento alternative.

La Germania sa bene che ogni promessa è debito, e visto che Friedrich Merz ha preso l’ambizioso impegno di fare di Berlino la prima potenza militare convenzionale in Europa entro il 2030, sarà proprio a debito che la altalenante locomotiva d’Europa intende finanziare i propri progetti di ripartenza. Il progetto di budget per il 2026, oltre a prevedere una riforma del sistema fiscale e una rimodulazione del settore pensionistico, intende innalzare da 98 a ben 203 miliardi di euro la quantità di denaro che la Germania prenderà in prestito, un record storico se si esclude l’anno della risposta alla pandemia, il 2021, in cui complici l’uso di fondi speciali e pacchetti europei si arrivò a 215 miliardi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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