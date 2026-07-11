È morto a 93 anni il professore Gianfranco Vivoli, ordinario per 50 anni presso Unimore. È stato anche direttore scientifico del Laboratorio Test e socio fondatore del laboratorio stesso. Vivoli è ricordato come una persona illuminata.

Si è spento all’età di 93 anni lo stimato professore Gianfranco Vivoli, ordinario per 50 anni di Unimore e direttore scientifico del Laboratorio e socio fondatore del laboratorio Test di via Verdi. Vivoli, ordinario di Igiene presso la facoltà di Medicina e chirurgia Unimore, è stato direttore delle scuole di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e di Medicina del Lavoro oltre a direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e del del dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dal 2000 al 2008. Non solo: il professore era responsabile per l’Italia del progetto di ricerca Oms-Cee, per lo studio degli ’Effetti neuropsicologici del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gianfranco Vivoli. Fondò il laboratorio Test: "Una persona illuminata"

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