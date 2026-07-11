Adamant fatta per Misolic E in guardia c’è Paolin

Il progetto Adamant Ferrara si arricchisce con l’ingaggio di un nuovo giocatore, mentre il coach Paolin si mantiene in allerta. Dopo le firme già annunciate di Nicolò Ianuale e Carlo Cappelletti, si attende l’annuncio di un altro atleta, con un ruolo specifico. La squadra continua a rafforzarsi, puntando sui nuovi acquisti. La presentazione ufficiale del roster è prevista nelle prossime settimane.

Prende sempre più forma il progetto Adamant Ferrara. Dopo le firme già annunciate dell’ala Nicolò Ianuale e del playmaker Carlo Cappelletti, arriva la notizia dell’ingaggio del montenegrino Bozo Misolic, centro classe 1999 di 205 centimetri per 95 chilogrammi, proveniente dalla Power Basket Nocera, formazione inserita nello stesso girone dell’Adamant. Classico giocatore d’area, solido e dotato di una forte presenza a rimbalzo sia in attacco che in difesa, Misolic dispone di ottimi movimenti in post basso, che gli consentono di trovare soluzioni individuali ma anche di scaricare il pallone per il compagno libero. Misolic ha chiuso la scorsa stagione con 10 punti a partita, in 24 minuti di media sul parquet, facendo registrare un season-high di 28 punti contro Piombino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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