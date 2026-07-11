Ad agosto si ferma il Passante di Milano

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mese di agosto, il Passante di Milano sarà sospeso. Durante l’estate, la rete ferroviaria lombarda subirà variazioni significative a causa di un piano di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale gestito da RFI e Ferrovienord. Le interruzioni interesseranno diverse linee e servizi, con modifiche ai collegamenti e alle frequenze dei treni. La programmazione delle attività si concentra nel periodo estivo per permettere lavori di miglioramento e migliorare la qualità del servizio.

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Nei mesi estivi la rete ferroviaria lombarda subirà significative variazioni a causa di un esteso piano di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale gestito da RFI e Ferrovienord. Sono previste interruzioni e rimodulazioni del servizio su numerose tratte chiave, tra cui spiccano i lavori al Ponte sul Po e la chiusura temporanea del Passante ferroviario di Milano dal 3 al 30 agosto. Gli interventi toccheranno da vicino anche i collegamenti verso Varese, Como, Bergamo, Cremona e Domodossola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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