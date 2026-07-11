Dopo il passaggio nei principali festival internazionali, A New Dawn si prepara a debuttare nelle sale italiane con un evento speciale in programma dal 23 al 29 luglio. Il film d’animazione, distribuito nell’ambito della rassegna Animagine – nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment – segna l’esordio alla regia nel lungometraggio di Yoshitoshi Shinomiya, già noto per aver realizzato i disegni dei flashback di Your Name. Presentato in concorso alla 76ª Berlinale e premiato con il riconoscimento della giuria nella sezione Contrechamp del Festival di Annecy, il film affronta temi legati alla trasformazione del paesaggio giapponese, al rapporto tra sviluppo e memoria e alla progressiva scomparsa delle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - A New Dawn: arriva al cinema il primo film di Yoshitoshi Shinomiya

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A New Dawn: trama, trailer e data di uscita dell'anime evento in arrivo al cinema

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A New Dawn: l’atteso anime di Yoshitoshi Shinomiya arriva al cinema dal 23 al 29 luglioDal 23 al 29 luglio, il film d’animazione giapponese “A New Dawn” di Yoshitoshi Shinomiya sarà proiettato nelle sale italiane.

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