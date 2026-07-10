La Svizzera si affida ai suoi giocatori più esperti contro l’Argentina, puntando sui centrocampisti Xhaka e Freuler. Tra le nazionali ancora in gara, l’Argentina ha l’età media più alta, 29,1 anni, considerando tutta la rosa. La formazione svizzera, con uno schema stabile, si basa sulla presenza di alcuni senatori, a cui l’allenatore non rinuncia, anche in questa fase del torneo.

Fra le nazionali rimaste al Mondiale, l’Argentina ha l’età media più alta: 29,1 anni. Ma si calcola tutta la rosa, non la formazione titolare e la Svizzera nel suo schema base, che raramente cambia, è guidata dall’esperienza di alcuni senatori a cui Murat Yakin non rinuncia mai. "La coppia Xhaka-Freuler è troppo affiatata per essere cambiata" ha ripetuto anche in questi giorni l’allenatore svizzero. E poi in confronto al 39enne Messi sono ancora dei ragazzini, quindi perché metterli in discussione, cosa che fra l’altro non avviene. Granit Xhaka, 34 anni a settembre, capitano da 151 presenze (record) nella nazionale, è il leader anche tecnico del gruppo, le azioni partono spesso da lui che si abbassa, dialoga anche con Akanji, dà i tempi alla squadra, sa come accelerare o far respirare l’insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Xhaka più Freuler, contro l'Argentina la Svizzera punta sui suoi highlander

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