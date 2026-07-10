A Wimbledon 2026, Arthur Fery, tennista inglese wild card e numero 114 del mondo, ha raggiunto le semifinali dopo aver battuto Flavio Cobolli ai quarti di finale. Prima di lui, aveva eliminato Zizou Berg e Grigor Dimitrov. La sua vittoria contro Cobolli, numero 10 al mondo, è stata una delle sorprese più grandi nella storia dello Slam inglese.

L’approdo di Arthur Fery in semifinale a Wimbledon 2026, ai danni di Flavio Cobolli, ha sorpreso tutti. Il tennista inglese, wild card a Londra e n°114 del mondo, ha sconfitto ai quarti l’azzurro (n°10 Atp) e prima di lui il belga Zizou Berg e il bulgaro Grigor Dimitrov. Avversari che – seppur nettamente superiori sulla carta – sul campo hanno dovuto fronteggiare un atleta solido, con un gioco esplosivo e ottimo nella copertura del campo. Il 23enne britannico sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club sta mostrando la migliore versione di sé ed è pronto a stupire ancora in occasione della semifinale di oggi, venerdì 10 luglio, contro il n°2 del ranking Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, la Top 3 delle eliminazioni più clamorose nella storia dello Slam inglese

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SINNER A WIMBLEDON TABELLONE CLAMOROSO VERSO LA FINALE

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