Durante l’ultimo weekend di luglio, decine di appassionati di cammino provenienti da tutta Italia si sono ritrovati nei boschi di Piancastagnaio per partecipare a un walking marathon. L’evento offriva tre percorsi diversi, pensati sia per esperti che per amatori, attraversando il paesaggio verde e panoramico dell’Amiata. La manifestazione ha permesso ai partecipanti di trascorrere alcune ore immersi nella natura, tra sentieri e panorami naturali.

E’ una delle più belle e attese iniziative di cammino e scoperta del verde panoramico dell’Amiata che offre ai tantissimi partecipanti iscritti da tutta Italia di trascorrere l’ultimo weekend di luglio nel fresco dei boschi di Piancastagnaio. Torna il 26 luglio nel paese amiatino la quinta edizione della Walking Marathon, manifestazione di camminata non competitiva e ludico motoria aperta a tutti. Come sempre saranno tre percorsi di 10, 18 e 42 kilometri in cui i partecipanti attraverseranno le vie e le piazze del centro storico di Piancastagnaio snodandosi verso i sentieri escursionistici del Monte Amiata in compagnia e all’ombra dei maestosi boschi di castagni e faggi che caratterizzano la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Walking Marathon. Tre percorsi nei boschi per esperti e amatori

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Eco Marathon successo di partecipazione e valorizzazione del territorio

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