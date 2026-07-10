È in vendita il libro “Vivere la Pensione al 100%”, scritto da Andrea Di Vincenzo e pubblicato da Mondadori. L’autore, amministratore e co-fondatore di Prestiter S.p.A., azienda specializzata in prestiti in convenzione INPS e NoiPA, con servizi di Cessione del Quinto della pensione o dello stipendio, racconta la pensione attraverso le esperienze di chi la vive. Il testo offre una prospettiva diretta e pratica sulla vita pensionistica.

È in libreria, edito da Mondadori, il libro “ Vivere la Pensione al 100% ” di Andrea Di Vincenzo, Amministratore e co-fondatore di Prestiter S.p.A., realtà leader nel settore dei Prestiti in Convenzione INPS e NoiPA, con Cessione del Quinto della pensione o dello stipendio. In queste pagine Andrea Di Vincenzo raccoglie le voci autentiche di chi la pensione la sta vivendo davvero. Le storie di Piero, Giovanna, Antonio e Mauro diventano uno specchio in cui riconoscersi: parlano di libertà ritrovata, ma anche di smarrimento, di nuove sfide e di grandi opportunità. La pensione, infatti, è un traguardo che tutti attendono, ma quando finalmente arriva può sorprendere, spiazzare, perfino mettere alla prova. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vivere la Pensione al 100%: in libreria il libro di Andrea Di Vincenzo che racconta la pensione dalla voce di chi la vive

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