Un’opera artistica intitolata “Kid’s Guernica” e un messaggio di Penelopi sono stati presentati come risposta alla violenza sulle donne. L’evento ha evidenziato come stereotipi e pregiudizi, radicati nel passato, continuino a influenzare il presente e a contribuire alla violenza di genere. Nessuna persona è stata coinvolta in azioni legali o altre iniziative giudiziarie durante l’evento.

Il passato diventa presente e definisce chi siamo nel futuro, reiterando stereotipi e pregiudizi che sono il terreno di cui si nutre la violenza di genere. Ciascuno, tuttavia, può diventare un “punto di fuga“, con un atto semplice ma rivoluzionario: comprendere che certi meccanismi possono essere interrotti. Da questa riflessione nasce l’installazione che apre “ Penelopi “, opera d’arte relazionale realizzata da Patrizia Benedetta Fratus, insieme a Butterfly Centro Antiviolenza e Case rifugio, al termine di un percorso con un migliaio di ragazzi e ragazze delle scuole, ospitata in Palazzo Martinengo, fino al 12 luglio. In esposizione, anche... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sulle donne. Il messaggio di Penelopi e “Kid’s Guernica“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Numa, «pietre» contro la violenza sulle donne: premi a Roia, Melandri, Fiscale, Lugli e Casa delle donneNuma ha assegnato premi a figure e realtà che si sono distinte nella lotta contro la violenza sulle donne.

Violenza sulle donne, la testimonianza di Maria IdaUna giovane di Terranova da Sibari è sopravvissuta a un tentato femminicidio avvenuto all’inizio di giugno.

Temi più discussi: Il nuovo spot della campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne; Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; La violenza sulle donne non ha età; Blog | Violenza sulle donne, condanna Cedu contro l'Italia: Frasi sessiste nelle aule di giustizia - Alley Oop.

‘Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca’, c'è il simbolo sul sito del Comune - X x.com

Violenza sulle donne in aumento d’estate: Chiuse in casa con chi le maltratta, difficile anche fare una chiamataFanpage.it riceve e pubblica lettere e storie di donne vittime e sopravvissute alla violenza di genere. Se avete voglia di condividere la vostra storia, il nostro giornale è aperto a voi: scriveteci a ... fanpage.it

Le scarpette rosse contro la violenza sulle donne spariscono dall'aula consiliareLa sindaca di San Giovanni Rotondo Floriana Natale respinge le accuse del M5S e replica: Quando ci siamo insediati non c'erano più ... foggiatoday.it