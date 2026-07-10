I giocatori norvegesi sono stati colpiti da mal di pancia prima di lamentarsi del rumore proveniente dall’hotel. La squadra si sta preparando per il quarto di finale del Mondiale contro l’Inghilterra, in programma domani sera alle 23 a Miami. I nazionali norvegesi, noti per la loro imponenza fisica, hanno mostrato segni di disagio legati alle condizioni di soggiorno, mentre si concentrano sulla partita.

Capelli lunghi, la sensazione di andare incontro a qualsiasi avversario a petto in fuori, senza paura: dei veri vichinghi insomma, questi della Norvegia, attesi domani sera alle 23 a Miami dal quarto di finale del Mondiale contro l'Inghilterra. Il gesto del remare tutti insieme, con il colpo sul tamburo, sta facendo scuola, è diventata una delle immagini più iconiche del torneo, ma negli ultimi giorni qualcosa sta mettendo in difficoltà l'ambiente più ancora del Brasile o della Costa d'Avorio, le ultime due rivali battute da Haaland e compagni. Subito dopo la sfida contro i Verdeoro infatti la notizia di un virus intestinale che ha debilitato mezza squadra ha cominciato a circolare, ma pare che sia già tutto rientrato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vichinghi o delicati? Norvegesi prima colpiti dal mal di pancia poi irritati dall’hotel rumoroso

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