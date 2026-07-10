Nella rilevazione delle 19:40 del 10 luglio 2026, non sono stati segnalati rallentamenti sull'autostrada A1. La regione Lazio, attraverso il servizio Astral infomobilità, non ha registrato problemi di traffico o congestioni sulla rete autostradale in quella fascia oraria.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per mancano dei rallentamenti sull'autostrada A1 roma-napoli a causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso all'altezza con il bivio con la diramazione Sud in direzione di Napoli poi si rallenta in carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e tu in uscita si rallenta Verso il raccordo sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Tor cervare sulla via Flaminia a partire da via di Grottarossa a sud della capitale poi traffico rallentato sulla via Pontina all'altezza del Comune di Pomezia Aprilia tutto in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:40

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per mancano dei rallentamenti sull'autostrada A1 ... romadailynews.it

Rocca contro le tariffe dei bus turistici: Roma adegui i prezziIl presidente della Regione Lazio critica i prezzi dei mezzi a due piani e invita Roma Capitale a intervenire sui bandi. Nel mirino anche la gestione della Ztl ... rainews.it