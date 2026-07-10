Il terremoto in Venezuela ha provocato 3.889 morti e quasi 16.000 feriti. La situazione rimane critica, con molte persone ancora sotto le macerie. La Chiesa italiana ha avviato iniziative di sostegno per il paese colpito.

In Venezuela sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto: sono 3.889, quasi 16mila invece i feriti. La chiesa italiana si mobilita per sostenere il paese sudamericano. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Venezuela in ginocchio, oltre 3800 morti. Si mobilita la Chiesa italiana

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