HBO ha cancellato il reboot di V per Vendetta, annunciato otto mesi fa. La decisione è stata comunicata pochi mesi dopo l’inizio delle riprese. La serie, basata sul fumetto, non arriverà più in onda. Nessun dettaglio ufficiale sui motivi della cancellazione. La produzione si era concentrata su un adattamento televisivo, ma ora è stata interrotta prima della messa in onda. La notizia ha deluso gli appassionati, che avevano atteso il nuovo progetto.

A soli otto mesi dal primo annuncio che aveva fatto sognare gli appassionati di fumetti e serie d’autore, arriva una doccia fredda per il reboot di V per Vendetta. Il tanto atteso adattamento televisivo targato HBO e DC Studios sembra aver subito una brusca battuta d’arresto. Secondo le ultime indiscrezioni, il progetto iniziale è stato ufficialmente scartato dall’emittente. Ma cosa è andato storto dietro le quinte? Perché HBO ha rifiutato la serie TV su V per Vendetta?. I dettagli del passo indietro arrivano direttamente dalla newsletter The InSneider del giornalista Jeff Sneider. Stando al report, HBO avrebbe rifiutato la sceneggiatura firmata dall’autore britannico Pete Jackson (omonimo del celebre regista neozelandese). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - V per Vendetta: HBO ha cancellato la nuova serie TV reboot?

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