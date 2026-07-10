Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026 27 Ecco i modelli da usare + Il testo del contratto firmato

Per l’anno scolastico 202627, il personale docente, educativo e gli insegnanti di religione cattolica potranno inviare le domande dal 10 al 23 luglio 2026, a partire dalle 15. Il personale ATA avrà invece tempo fino al 4 agosto 2026, con date che potrebbero essere soggette a conferma. Sono disponibili i modelli da utilizzare e il testo del contratto firmato.

Per l’a.s. 202627 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 13 luglio al 4 agosto (date da confermare). Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio 2026 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 202526, 202627, 202728. Assegnazioni provvisorie docenti 2026: chi può presentare istanza. Deroghe e domande con riserva Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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