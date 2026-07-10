L’amministrazione comunale di Castel Bolognese ha ringraziato i carabinieri per le operazioni recenti che hanno portato a risultati significativi in materia di sicurezza. La comunicazione è arrivata dopo le attività svolte sul territorio che hanno coinvolto le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle operazioni o sui risultati ottenuti.

L’amministrazione comunale di Castel Bolognese ieri ha espresso il proprio ringraziamento ai carabinieri per le recenti operazioni che hanno portato, nei giorni scorsi, all’arresto di una persona a seguito di un furto in abitazione e, successivamente, all’arresto di un uomo nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. "Le operazioni di questi giorni rappresentano un segnale importante per la nostra comunità – scrive in una nota il sindaco Luca Della Godenza – e confermano l’efficacia dell’attività di controllo svolta sul territorio". Il primo cittadino ha ricordato quindi il focus su Castel Bolognese del Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura di metà giugno, in cui sono stati predisposti maggiori controlli nelle zone definite ’calde’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un segnale importante". Emergenza sicurezza a Castello, il sindaco ringrazia per i risultati

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