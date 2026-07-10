Lunedì 13 luglio 2026 proseguiranno le storie di Un Posto al Sole, la serie tv tutta italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Arrivata alla sua trentesima stagione, anche quest'anno la soap si fermerà per due settimane ad agosto per poi tornare a far compagnia al pubblico con un nuovo ciclo di puntate. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana, vediamo dove eravamo rimasti. Alberto ha scoperto dove si nasconde Anna e l'ha raggiunta, provando a convincerla a stare insieme e ad affrontare le difficoltà, anche se questo potrebbe ferire Gianluca. Silvia ha aiutato Diego che insieme al padre ha ritrovato un po' di equilibrio ed è pronto a cercare di recuperare il rapporto con Ida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 luglio

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Un Posto Al Sole Anticipazioni: Anna tra Alberto e Gianluca!

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