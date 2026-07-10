Un commento pubblico ha criticato la mancanza di coerenza tra comportamenti e dichiarazioni di alcune figure pubbliche. L’intervento evidenzia la difficoltà di mantenere un equilibrio tra ambiti diversi, come sport e vita privata. Non sono state fornite ulteriori specifiche o dettagli sui soggetti coinvolti o sui fatti esatti, limitandosi a sottolineare la necessità di chiarezza.

UN POCO DI COERENZA, SIGNORI.NON SI POSSONO TENERE DUE PIEDI IN UNA SCARPA, UNA NEL CALCIO E L’ALTRO NELLA VITA. La complessità non è un modulo di gioco Ho l’impressione che sia necessario fare un po’ di chiarezza.. Negli ultimi anni assisto con crescente frequenza a un fenomeno curioso: concetti come complessità, enazione, autopoiesi, maieutica, intelligenza distribuita, eterarchia, cooperazione, apprendimento situato e costruzione collettiva della conoscenza vengono utilizzati con grande disinvoltura per descrivere il calcio e, in particolare, l’organizzazione della squadra. Il problema nasce quando gli stessi concetti vengono completamente abbandonati appena il discorso si sposta dal campo di calcio alla società. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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