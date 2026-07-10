Le trattative del calciomercato estivo sono in pieno svolgimento, con aggiornamenti costanti forniti dalla redazione di Calcio News24. Le società stanno definendo acquisti e cessioni, mentre si aspetta l'apertura ufficiale del mercato. Le operazioni più rilevanti riguardano diverse squadre italiane ed europee, con alcuni trasferimenti già annunciati e altri ancora in fase di definizione. La finestra di mercato estiva rappresenta il periodo più attivo dell’anno nel settore.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 10 luglio 2026. Daniele Longo: «Milan, piace Karetsas. Vlahovic Juve oggi non è un’opzione. Nazionale? Occhio a Bergomi e Albertini» – ESCLUSIVA 18:00 – La nostra intervista esclusiva al giornalista esperto di mercato Daniele Longo: il punto su Juve, Milan, Inter e non solo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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