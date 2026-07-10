Ucraina, colpita principale raffineria nel sud della Russia

Notizia in breve

Una raffineria nel sud della Russia è stata colpita da droni provenienti dall’Ucraina. L’attacco ha coinvolto siti petroliferi, secondo quanto riferito dai media. Non sono stati segnalati dettagli su eventuali danni o vittime. Le autorità russe hanno confermato l’attacco e stanno valutando le conseguenze. La regione ha subito attacchi simili in passato, con l’obiettivo di colpire infrastrutture strategiche.