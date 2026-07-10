Ucraina colpita principale raffineria nel sud della Russia
Una raffineria nel sud della Russia è stata colpita da droni provenienti dall’Ucraina. L’attacco ha coinvolto siti petroliferi, secondo quanto riferito dai media. Non sono stati segnalati dettagli su eventuali danni o vittime. Le autorità russe hanno confermato l’attacco e stanno valutando le conseguenze. La regione ha subito attacchi simili in passato, con l’obiettivo di colpire infrastrutture strategiche.
Proseguono i contrattacchi di Kiev in territorio russo. Sciami di droni hanno colpito siti petroliferi nel sud del Paese. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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