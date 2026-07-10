Ucraina colpita principale raffineria nel sud della Russia

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una raffineria nel sud della Russia è stata colpita da droni provenienti dall’Ucraina. L’attacco ha causato danni a uno dei principali impianti petroliferi della zona. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza russe, che stanno valutando l’entità dei danni. Non sono stati segnalati feriti o vittime nell’ultimo aggiornamento. La raffineria rimane inattiva mentre si indaga sull’accaduto.

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Proseguono i contrattacchi di Kiev in territorio russo. Sciami di droni hanno colpito siti petroliferi nel sud del Paese. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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