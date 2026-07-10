Ucraina, colpita principale raffineria nel sud della Russia

Notizia in breve

Una raffineria nel sud della Russia è stata colpita da droni provenienti dall’Ucraina. L’attacco ha causato danni a uno dei principali impianti petroliferi della zona. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza russe, che stanno valutando l’entità dei danni. Non sono stati segnalati feriti o vittime nell’ultimo aggiornamento. La raffineria rimane inattiva mentre si indaga sull’accaduto.