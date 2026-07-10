Ucraina colpita principale raffineria nel sud della Russia
Una raffineria nel sud della Russia è stata colpita da droni provenienti dall’Ucraina. L’attacco ha causato danni a uno dei principali impianti petroliferi della zona. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza russe, che stanno valutando l’entità dei danni. Non sono stati segnalati feriti o vittime nell’ultimo aggiornamento. La raffineria rimane inattiva mentre si indaga sull’accaduto.
Proseguono i contrattacchi di Kiev in territorio russo. Sciami di droni hanno colpito siti petroliferi nel sud del Paese. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Ucraina, colpita principale raffineria nel sud della Russia
Notizie e thread social correlati
Mosca, colpita raffineria Gazprom nel più grande attacco ucraino dall'inizio della guerraUn attacco di droni ha colpito una raffineria Gazprom e edifici residenziali a Mosca, causando la chiusura di tutti gli aeroporti della città.
Temi più discussi: Ucraina, colpita principale raffineria nel sud della Russia; Il fronte delle raffinerie: perché gli attacchi ucraini lasciano la Russia a corto di benzina (ma non di petrolio) e che cosa può renderli letali per Mosca; Ucraina colpisce raffineria russa a 2.500 km dal confine; La crisi della benzina fa paura alla Russia.
[..] droni ucraini hanno fatto breccia nelle difese della Russia e hanno colpito una raffineria di petrolio in Siberia. E questa non è un'eccezione. È la nuova realtà. Non è rimasta nessuna grande raffineria di petrolio in Russia che non sia stata colpita dall'Ucraina x.com
I droni lanciati dall’Ucraina arrivano fino a Mosca e colpiscono la principale raffineria della capitale russa. I video diffusi su Telegram e su X mostrano l’esplosione di un deposito di petrolio: la copertura salta come un ‘tappo’ di bottiglia, alzandosi per decine di facebook
Il fronte delle raffinerie: perché gli attacchi ucraini lasciano la Russia a corto di benzina (ma non di petrolio) e che cosa può renderli letali per MoscaChe qualcosa si stia rompendo nel sistema energetico russo non è più negabile nemmeno dal Cremlino, anche se la crisi non sta ancora tagliando in modo significativo le entrate russe ... corriere.it
La raffineria di petrolio di Omsk in Russia, la più grande, più preziosa e principale produttrice di benzina del paese, ha sospeso tutte le operazioni a seguito del grande attacco aereo ucraino di ieri, secondo Reuters. reddit
Ucraina, Zelensky: Colpita per la seconda volta raffineria di petrolio in RussiaLa raffineria di Ufa, che è uno dei maggiori produttori russi di lubrificanti, è situata a circa 1.300 chilometri dal confine con l'Ucraina ... adnkronos.com